Какое масло помогает укрепить сердце и сосуды

Одна из самых актуальных проблем здравоохранения – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с которыми сталкиваются люди разного возраста. Но вместо того, чтобы лечить эти проблемы, можно их предотвратить. Эксперты определили масло, которое в этом поможет, сообщает Комментарии.

Ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования выяснили, что самым полезным маслом для сердечно-сосудистой системы является соевое. Именно оно укрепляет сердце и способствует снижению "вредного" холестерина в крови.

Специалисты определили, что часто случаи ишемической болезни сердца вызваны дефицитом полиненасыщенных жиров омега-6 в организме, а они содержатся именно в соевом масле. В ходе исследования они также выяснили, что этот продукт не влияет на биомаркеры воспалительного процесса и не увеличивает окислительный стресс.

Кроме этого, соевое масло способствует укреплению иммунной системы, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также оно улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу головного мозга.