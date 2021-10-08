Ужин за 8 минут: рецепт запеканки с итальянскими нотками

Сытный ужин для всей семьи за восемь минут – это вполне возможно, уверяет ведущий Григорий Герман. Особенно это блюдо пригодится, когда внезапно пришли гости. А еще наверняка станет одним из ваших любимых быстрых ужинов. Поэтому берите рецепт вкусной запеканки с итальянскими нотками на вооружение, сообщает Сегодня.

Для приготовления запеканки с итальянским акцентом понадобятся:

Паста – 300 г

Лук – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Салями – 100 г

Копченые сосиски – 100 г

Томатный соус – 150 г

Моцарелла – 200 г

Итальянские травы, соль и перец.

Способ приготовления