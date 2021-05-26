Лунный календарь на июнь: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь является одним из древнейших. Он основан на древних знаниях о перемещении ночного светила по небу, сообщает УНИАН.

Отслеживая фазы Луны и наблюдая за природными явлениями, люди пришли к выводу о влиянии ритмов естественного спутника Земли на все живые организмы, в том числе и на человека.

Месячный цикл длится около 29,5 дней. Связано это с тем, что лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.

В течение данного промежутка времени ночное светило проходит следующие четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Первый лунный день отсчитывается с момента новолуния.

Каждая фаза по-своему влияет на человеческий организм. Так, растущая Луна наполняет энергией и является благоприятной для различных начинаний. Убывающая Луна, в свою очередь, знаменует растрачивания энергии, поэтому в данное время лучше заканчивать дела.

Лунный календарь на июнь 2021 – благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря наступают в период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Это время удачное для начала новых дел.

Неблагоприятными днями по лунному календарю являются период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0,9 или 180 градусов. В такой период следует быть максимально внимательными и осторожными.

Благоприятные лунные дни в июне: наиболее удачными датами являются 14, 17, 21, 22, 23, также достаточно хорошими будут 7, 8, 15 и 16 числа.

Неблагоприятные лунные дни в июне: критическими будут 25 и 27 числа, достаточно сложными будут 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 и 29.

Фазы Луны в июне 2021 - благоприятные и неблагоприятные дни

Лунные фазы на июнь 2021

Убывающая Луна - с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня 2021 года.

Новолуние - 10 июня 2021 года.

Растущая Луна - с 11 по 23 июня 2021 года.

Полнолуние - 24 июня 2021 года.