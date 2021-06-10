Как сварить молодую картошку: 3 важных правила

Как сварить молодую картошку: 3 важных правила

Такую картошку можно запекать в духовке, а можно просто отварить, усилив ее вкус большим количеством зелени и чесноком. Пожалуй, аромат такого картофеля не спутаешь ни с чем. Да и испортить это блюдо тоже практически невозможно, сообщает Сегодня.

Как сварить молодую картошку – 3 важных правила

  1. Заливать ее водой нужно так, чтобы уровень воды был на полтора пальца выше картофеля. В слишком большом количестве воды картошку варить нельзя: она получится водянистой.
  2. После того как вода закипела, картофель нужно посолить и продолжать варить 15-20 минут на среднем огне. Вода не должна бурлить.
  3. Солить картошку нужно вначале варки, так она будет держать форму и не рассыпаться.

Молодая картошка с укропом

Ингредиенты

  • 600 г мелкого или среднего молодого картофеля
  • 1 лавровый лист
  • Несколько веточек свежего укропа
  • 1 чайная ложка крупной соли
  • 50 г сливочного масла
  • Вода

Рецепт приготовления

  1. Молодой картофель помыть с помощью щетки для овощей или жесткой кухонной губки.
  2. Сложить клубни в кастрюлю и залить чистой холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать картофель.
  3. Для аромата добавить в воду лавровый лист и несколько веточек укропа. Посолить.
  4. Поставить кастрюлю с молодой картошкой на небольшой огонь, довести до кипения и варить около 20 минут под неплотно закрытой крышкой.
  5. Процедить картофель и переложить в глубокую миску.
  6. Сразу же добавить измельченный укроп и кусочек сливочного масла, перемешать.
  7. Подавать молодую картошку с укропом и маслом горячей. Ее можно дополнить мясным блюдом и салатом из свежих овощей.

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