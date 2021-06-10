Как сварить молодую картошку: 3 важных правила
Такую картошку можно запекать в духовке, а можно просто отварить, усилив ее вкус большим количеством зелени и чесноком. Пожалуй, аромат такого картофеля не спутаешь ни с чем. Да и испортить это блюдо тоже практически невозможно, сообщает Сегодня.
Как сварить молодую картошку – 3 важных правила
- Заливать ее водой нужно так, чтобы уровень воды был на полтора пальца выше картофеля. В слишком большом количестве воды картошку варить нельзя: она получится водянистой.
- После того как вода закипела, картофель нужно посолить и продолжать варить 15-20 минут на среднем огне. Вода не должна бурлить.
- Солить картошку нужно вначале варки, так она будет держать форму и не рассыпаться.
Молодая картошка с укропом
Ингредиенты
- 600 г мелкого или среднего молодого картофеля
- 1 лавровый лист
- Несколько веточек свежего укропа
- 1 чайная ложка крупной соли
- 50 г сливочного масла
- Вода
Рецепт приготовления
- Молодой картофель помыть с помощью щетки для овощей или жесткой кухонной губки.
- Сложить клубни в кастрюлю и залить чистой холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать картофель.
- Для аромата добавить в воду лавровый лист и несколько веточек укропа. Посолить.
- Поставить кастрюлю с молодой картошкой на небольшой огонь, довести до кипения и варить около 20 минут под неплотно закрытой крышкой.
- Процедить картофель и переложить в глубокую миску.
- Сразу же добавить измельченный укроп и кусочек сливочного масла, перемешать.
- Подавать молодую картошку с укропом и маслом горячей. Ее можно дополнить мясным блюдом и салатом из свежих овощей.