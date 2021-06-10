Такую картошку можно запекать в духовке, а можно просто отварить, усилив ее вкус большим количеством зелени и чесноком. Пожалуй, аромат такого картофеля не спутаешь ни с чем. Да и испортить это блюдо тоже практически невозможно, сообщает Сегодня.

Как сварить молодую картошку – 3 важных правила

Заливать ее водой нужно так, чтобы уровень воды был на полтора пальца выше картофеля. В слишком большом количестве воды картошку варить нельзя: она получится водянистой. После того как вода закипела, картофель нужно посолить и продолжать варить 15-20 минут на среднем огне. Вода не должна бурлить. Солить картошку нужно вначале варки, так она будет держать форму и не рассыпаться.

Молодая картошка с укропом

Ингредиенты

600 г мелкого или среднего молодого картофеля

1 лавровый лист

Несколько веточек свежего укропа

1 чайная ложка крупной соли

50 г сливочного масла

Вода

Рецепт приготовления