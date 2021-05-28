Раскрыт новый вред дыма сигарет для окружающих

Ученые Орегонского университета наук и здоровья раскрыли, что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате пассивного курения приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, особенно у мужчин, сообщает Лента.ру.

В ходе исследования специалисты проверили, как пассивное курение влияет на мозг и метаболизм 62 мышей, подвергающихся воздействию сигаретного дыма в течение десяти месяцев. Для этого было использовано специальное устройство, которое «выкуривало» пачку сигарет в вентилируемой лаборатории. О новых последствиях от вредной привычки сообщается в журнале Environmental Health Perspectives. В одной группе тестируемых животных были мыши дикого типа, в другой — грызуны, в организме которых вырабатывался человеческий тау-белок, играющий важную роль в развитии болезни Альцгеймера.

Оказалось, что сигаретный дым уменьшал массу тела у мышей дикого типа, которые также стали хуже проходить лабиринты. Ученые выявили у самцов более значительные, чем у самок, изменения в гиппокампе — центре мозга, отвечающем за формирование долговременной памяти. Также сигаретный дым оказал глубокое воздействие на активность мозга грызунов, а также на экспрессию генов в нервных клетках.

Хотя в большей степени пострадали животные дикого типа, ученые полагают, что результаты эксперимента указывают на пагубные последствия вторичного курения для нервной системы окружающих курильщика людей, при этом наиболее уязвимыми являются именно мужчины.