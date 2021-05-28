Правильное использование кондиционера: без вреда для здоровья

Знойным летом очень хочется включить кондиционер на минимальный температурный режим. Но многим знакомы истории о людях, заболевших из-за кондиционера.

Однако резкий перепад температур (например, на улице +30°C, а в комнате +16°C) грозит не только простудой, но и повышением артериального давления, затруднениям в работе сердца.

Ошибка при эксплуатации кондиционера может повлечь за собой целый ряд заболеваний, например ОРВИ или "болезнь легионеров", при которой страдают лёгкие. Последнюю вызывают микроорганизмы, находящиеся в устройстве, потому его нужно своевременно чистить, объяснила врач высшей категории кандидат медицинских наук Ольга Крылова.

Просто нужно всего лишь грамотно подойти к процессу индивидуальной настройки, и таких проблем у вас не будет.

Рекомендуемая безопасная разница температур 5°C. Настроив температуру в помещении +25°C, вы все равно получите желаемый комфорт, а проблем со здоровьем не будет.