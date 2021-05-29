Названы самые модные купальники лета 2021
Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию, сообщает Обозреватель.
Об этом специалист рассказала на своей странице в Instagram. Она также подготовила подборку фотографий, в которых продемонстрировала самые беспроигрышные и свежие тренды.
- Минимализм – всегда хороший выбор, поскольку его простой крой и декор уже несколько сезонов подряд не сдают модных позиций.
- Купальник с асимметрией и вырезами "вытягивает" силуэт.
- Для ретро характерными являются высокая посадка с акцентом на талии, пояса и кольца.
- Яркий купальник всегда смотрится эффектно.
Анималистичные и цветочные принты – самый горячий тренд летнего сезона.
- Купальник на косточках способен выгодно подчеркнуть грудь.
- Вязаный купальник кроше только начинает завоевывать любовь модниц.