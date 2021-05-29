Названы самые модные купальники лета 2021

Названы самые модные купальники лета 2021

Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию, сообщает Обозреватель.

Об этом специалист рассказала на своей странице в Instagram. Она также подготовила подборку фотографий, в которых продемонстрировала самые беспроигрышные и свежие тренды.

  • Минимализм – всегда хороший выбор, поскольку его простой крой и декор уже несколько сезонов подряд не сдают модных позиций.
Минималистичные купальники
Минималистичные купальники. Источник: instagram.com/stylist.kate
  • Купальник с асимметрией и вырезами "вытягивает" силуэт.
Купальник с асимметрией и вырезами
Купальник с асимметрией и вырезами. Источник: instagram.com/stylist.kate
  • Для ретро характерными являются высокая посадка с акцентом на талии, пояса и кольца.
Ретро купальники
Ретро купальники. Источник: instagram.com/stylist.kate
  • Яркий купальник всегда смотрится эффектно.
Яркие купальники
Яркие купальники. Источник: instagram.com/stylist.kate

Анималистичные и цветочные принты – самый горячий тренд летнего сезона.

Анималистичные и цветочные купальники
Анималистичные и цветочные купальники. Источник: instagram.com/stylist.kate
  • Купальник на косточках способен выгодно подчеркнуть грудь.
Купальник на косточках
Купальник на косточках. Источник: instagram.com/stylist.kate
  • Вязаный купальник кроше только начинает завоевывать любовь модниц.
Купальник в стиле кроше
Купальник в стиле кроше. Источник: instagram.com/stylist.kate

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