Роуминг-2021: новые услуги и выгодные тарифы

Украинские мобильные операторы с оптимизмом ожидают заработков от своих абонентов, путешествующих за рубеж в 2021 году. Хотя и признают, что прошлый год стал провальным по доходам от роуминга из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает UBR.

Как изменились цены на услуги за границей трех крупнейших сотовых компаний, и как можно сэкономить на связи во время путешествий за рубеж.

"Киевстар"﻿

У "синего" оператора заверили, что в 2021-м сдерживают цены на услуги в роуминге на уровне прошлого года и менять их не планируют.

"Мы стремимся, чтобы услуги связи для наших абонентов за границей были доступными, и они могли активно пользоваться всеми сервисами. Как звонками, так и интернетом", – подчеркнул в комментарии Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг "Киевстара".

Он отметил, что среди абонентов компании использование мобильного интернета в роуминге росло каждый год. В том числе и в период ограниченных путешествий за границу использование интернета в среднем на одного пользователя увеличилось на 10% (данные за январь-апрель 2021-го в сравнении с аналогичным периодом годом ранее).

Согласно статистике оператора, 4G-абоненты потребляли почти в два раза больше дата-трафика по сравнению с 2G/3G-пользователями.

В "Киевстаре" на вопрос о наиболее выгодных роуминговых тарифах рекомендуют использовать услугу "Идеальный роуминг". При этом в компании обещают, что при подключении этого спецпакета стоимость услуг можно уменьшить чуть ли не в пять раз.

Например, при использовании "Идеального роуминга" в Турции 1 Мбайт будет стоить 0,1 грн (100 грн за 1 ГБ), а минута разговора 1 грн. Условий этой услуги не найти на сайте компании – абоненты могут получить "индивидуальное предложение, которое будет учитывать то, насколько активно они пользуются услугами" .

В этом году "Киевстар" пообещал развивать услуги в роуминге, чтобы "дать абонентам еще больше возможностей для общения" , но не раскрыл подробностей. В компании ограничились лишь намеком на "улучшение условий тарифов, что даст возможность еще больше пользоваться услугами не переплачивая" .

Также тут анонсировали "запуск новых технологический решений, которые ранее не были доступны абонентам украинских операторов" .

"И это не повлияет на цены, мы не планируем в ближайшее время повышать стоимость наших тарифов в роуминге", – подчеркнул Александр Галушко.

Vodafone Ukraine

Согласно финансовой отчетности "красного" оператора, доходы от роуминга в 2020 году заметно снизились – до 414,330 млн грн. Тогда как в 2019-ом они составляли 711,204 млн грн. Такие результаты в Vodafone объяснили влиянием пандемии.

"Однако в этом году мы ожидаем открытие границ и рост доходов", – заметили в компании.

Второй по величине оператор еще в конце прошлого года презентовал обновленный перечень льготных услуг для абонентов предоплаченного сегмента:

изменил наполнение услуги "Роуминг, как дома" согласно текущим трендам: увеличил объем интернета, объединил входящие/исходящие минуты для звонков. Новое наполнение: 400 МБ интернета и 40 минут для звонков на 7 дней за 200 грн;

запустил новые услуги, которые стимулируют пользование интернетом: "ГигаРоуминг" (1 ГБ за 250 грн на 7 дней) и "ГигаРоуминг MAX" (3 ГБ за 650 грн на 10 дней);

вывел на рынок услугу "Неделя разговоров" – 30 минут для звонков на 7 дней. Стоимость составляет 90 грн (30 стран) и 160 грн (54 страны).

С начала марта этого года аналогичные услуги стали доступны и для контрактных абонентов.

В Vodafone признали, что тарифы на роуминг "пересматривают в обе стороны" – и в сторону снижения, и в сторону повышения.

"У нас есть семь зон тарификации, при этом две из них – основные, к которым относятся самые популярные страны среди наших абонентов. Разделение по зонам для стран отличается в зависимости от роуминг-услуг – по голосовым услугам одна страна может быть в одной зоне, но по мобильному интернету относиться к другой", – объяснили в компании.

В конце прошлого года оператор пересмотрел списки стран и зон. В результате 29 стран, открытых для украинцев во время карантина, были перенесены из третьей во вторую группу по голосовым услугам.

Как результат, стоимость минуты звонка в этих странах снизилась с 30 до 6 грн (пакетное предложение 60 грн/10 мин). Среди прочих это – Индия, Доминиканская Республика, Катар, Чили, Бразилия, Иордания и др.

В первой зоне было 49 стран с тарификацией 35 грн/15 минут. После изменений в ней стало 35 стран с тарификацией 35 грн/10 минут.

Вторая зона включала 18 стран с тарификацией 65 грн/15 минут. Сейчас в ней – 63 страны со стоимостью звонков 60 грн/10 минут.

"Из второй зоны в первую зону мы переместили популярные страны – Швейцарию и Лихтенштейн, также снизив в них стоимость звонка в роуминге. Старые тарифы действовали с середины 2018 года, так как расчеты с партнерами ведутся в евро. При этом часть партнеров повысила свои ставки, мы вынуждены были пересмотреть отнесение стран по зонам", – объяснили в Vodafone.

Все вышеперечисленное относится к припейд-тарифам. Для контрактников ранее действовала поминутная тарификация с отнесением стран к разным зонам. С марта этого года оператор "привел все страны к единой тарификации для всех сегментов" .

Что касается мобильного интернета, то ранее была одна зона, в которую входило 87 стран с тарификацией 50 грн/100 МБ, а также безлимитный месседжинг в Viber, WhatsApp, Skype (предоплата и контракт).

Для бизнес-клиентов был тариф 100 грн/200 МБ (плюс безлимитный месседжинг в Viber, WhatsApp, Skype). Был также ряд стран с тарифом от 10 грн/100 КБ.

В конце 2020 года Vodafone разделил эти страны на две зоны, переместив во вторую 35 стран из первой зоны. Это, в частности, ОАЭ, Япония, часть стран Азии и Южной Америки. Во вторую зону были добавлены 15 новых стран, в которых тариф снизился с 10 грн/100 КБ до 50 грн/50 МБ (предоплата и контракт) и 100 грн/100 МБ (для B2B).

"В первой зоне тариф остался без изменений. Причины этих изменений те же, что и в случае голосовых услуг", – отметили в компании.

Для экономии средств Vodafone рекомендует пользоваться услугой "ГигаРоуминг" – для интернет-потребления (1 ГБ за 250 грн на 7 дней). Если необходимы также и звонки, можно подключить услугу "Неделя разговоров" – 30 минут на 7 дней (стоимость: от 90 грн в зависимости от страны пребывания).

Обе услуги можно подключать одновременно.

В компании отметили, что не намерены пересматривать расценки на связь для пребывающих за границей абонентов.

"Мы не планируем повышение тарифов. Но стоит понимать, что роуминг – это двустороннее соглашение с зарубежным партнером, и в случае изменений условий сделок по отдельным странам возможен пересмотр условий тарификации. Кроме того, на роуминг-услуги прямое влияние оказывает курс евро", – отметили в пресс-службе Vodafone.

lifecell

В пресс-службе "желтого" оператора отметили, что до 2020 года заработок на роуминге постоянно рос.

Абоненты, которые путешествовали за границу, видели, что в большинстве наиболее популярных стран нет смысла покупать SIM-карту местного мобильного оператора. Причина – "роуминговые тарифы были выгодными" и поэтому пользователи "не боялись включать мобильный интернет и звонить со своего украинского номера".

"После 2020 года, когда практически весь мир не имел возможности путешествовать, доход всех мобильных операторов от роуминга значительно снизился", – констатировали в lifecell.

В 2021-м для абонентов, которые путешествуют за границу, lifecell обновил сервис "Роуминг Онлайн". Если раньше в пакете услуг были только мегабайты, то теперь можно обменивать их на минуты в роуминге без доплат. "Курс" – 100 МБ равны 5 мин.

При входящем или исходящем звонке у абонента списывается 100 МБ интернета и предоставляется 5 минут на входящие/исходящие звонки в роуминге сроком действия 7 дней с дня начисления.

Минуты, которые предоставляются в рамках пакета услуг, можно использовать при звонках в Украину, внутри страны пребывания, а также при входящих звонках из сетей любых операторов мира.

Воспользоваться заказанным пакетом услуг можно до конца 2021 года.

"Несмотря на пандемию, мы в этом году ни по каким странам не подняли базовые тарифы в роуминге", – подчеркнули в третьем по величине сотовом операторе Украины.

Для экономии в роуминге тут посоветовали устанавливать месенджер BiP. С его помощью можно звонить в роуминге на любой мобильный или стационарный номер по "домашним" украинским тарифам.

В ближайшее время lifecell пообещал запустить "очень интересное акционное предложение со скидкой на роуминговые услуги" . Пока детали компания не раскрыла, но заверила, что повышать стоимость пакетов услуг в роуминге не будет в обозримом будущем.

В свою очередь, администратор сообщества MZU ("Мобильная связь Украины") Олег Свистун также советует абонентам "желтого" оператора пользоваться его мессенджером.

Оно дает возможность принимать и звонить со своего сотового номера при помощи мобильного интернета местного провайдера или WiFi. При этом он подчеркнул, что у других сотовых компаний подобных предложений нет.

Экономить на связи, пребывая за границей, эксперт посоветовал с помощью индивидуальных предложений от сотовых компаний.