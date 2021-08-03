Врачи назвали пять признаков эмоционального выгорания

Профессиональный синдром эмоционального выгорания с 2019 года включен в Международный классификатор болезней. Он официально признан фактором, влияющим на состояние здоровья. Такое состояние весьма опасно для организма. Ведь оно не только снижает работоспособность и качество жизни, но и может привести к глубоким когнитивным нарушениям, сообщает Российская газета.

На какие тревожные симптомы следует обратить внимание? Томские медики озвучили пять признаков синдрома эмоционального выгорания.

1. Пропадает эмпатия. Человек становится скупым на эмоции. Это объясняется тем, что у психики не остается сил на жалость и сочувствие.

2. Любимые занятия больше не доставляют удовольствия. Если раньше вы с радостью шли в любимую кофейню за чашкой капучино, то сейчас это занятие кажется бессмысленным.

3. Нарушаются сон и аппетит. Даже сильная усталость не помогает приблизить сон. Любимые блюда не радуют.

4. Снижается самооценка. Человек постоянно недоволен собой, видит в себе только отрицательные качества и наказывает себя за любые промахи.

5. Постоянная усталость. Человек не может справиться со всеми проблемами. Ему требуется помощь.

Что делать, чтобы не "сгореть" на работе? В первую очередь врачи советуют перестать все контролировать. Желание быть в курсе всех событий может привести к стрессу. Необходимо также перестать требовать от себя многого, чтобы не превратиться в "загнанную лошадь".

При появлении первых признаков эмоционального выгорания старайтесь больше гулять, читать книги, слушать музыку. Проводите время с теми, кто окружает вас любовью, заботой, принимает ваши недостатки. Высыпайтесь и занимайтесь физическими нагрузками. Медики также рекомендуют уйти в отпуск. Отдых поможет перезагрузиться, отвлечься от работы и набраться сил.