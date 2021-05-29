Лунный календарь рыболова на Июнь 2021

Для начинающего рыбака и бывалого рыболова, рекомендуем посмотреть Лунный календарь рыбалки на июнь 2021 года с указанием благоприятных и неблагоприятных лунных дней. Узнав эту полезную информацию, вы сможете спланировать когда лучше пойти на рыбалку в июне месяце, а когда не стоит высовываться – ибо рыба не будет клевать в неблагоприятные дни, сообщает ProRybu.

При рыбалке в июне, особенно в начале месяца, лучше использовать мотыля в качестве наживки. Его с удовольствием ест карась и линь. Можно запастись стрекозами, мухами и тестом, чтобы был выбор. Если рыба активно клюёт, то можно рыбачить на протяжении всего дня. Для ловли хищной рыбы подойдет спиннинг. Если вы выбрали удочки в качестве снасти, то наживкой могут служить части рака.

Лунный календарь рыболова на июнь позволит Вам всегда быть в курсе того, какая сейчас луна и в какой фазе. Узнав благоприятные и неблагоприятные дни из календаря, Вам станет гораздо легче планировать свои дела и выполнять их с наименьшими потерями времени и усилий.

Благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки в июне:

Отличный клев: 1, 2, 12, 18-20.

Хороший клев: 3, 13-17, 29, 30.

Слабый клев: 4-6, 11, 21, 26-28.

Плохой клев: 7-10, 22-25.