Что делать в первую очередь при укусе пчелы, осы и шмеля
Лето — пора открытой одежды, выездов на природу и дачу. Наслаждайтесь в полной мере всеми прелестями теплого отдыха, но не забывайте о насекомых. Уже начинают появляться жужжащие любители кусаться, поэтому важно знать, какая первая помощь поможет пострадавшему, сообщает Со вкусом.
Если у вас нет аллергии на укусы ос, пчел и шмелей, вам крупно повезло: сможете отделаться несерьезными болезненными ощущениями и легкой припухлостью. А вот аллергикам стоит быть очень осторожными, лишним это точно не будет. Узнайте, как оказывать первую помощь при укусах насекомых себе и близким.
Как оказывается первая помощь при укусах насекомых? Для недопущения аллергической реакции и воспрепятствованию распространения яда:
- Пейте побольше воды, чтобы уменьшить общую токсическую реакцию. Помимо воды отлично подойдут сладкая вода и горячий сладкий чай.
- На место укуса нужно сделать холодную примочку. Подойдет полотенце или кусок ткани.
- Если у вас есть возможность и необходимые ингредиенты под рукой, смочите ткань в растворе пищевой соды и приложите к месту отека на 20 минут. Чтобы приготовить раствор, растворите 1 ч. л. соды в стакане воды.
- Кусочек смоченного сахара поможет вытянуть яд из места укуса.
- Чтобы предупредить аллергическую реакцию, нужно выпить антигистаминное средство. Лучше всегда иметь его под рукой.
Для снятия отека и боли:
- Можно сделать компресс, смочив ткань в холодной воде, уксусе с водой или спирте. Подойдет также лимонный сок или настойка золотого уса с водкой.
- Если под рукой есть фрукты или овощи, используйте их. Например, половинка кусочек луковицы, чеснока, помидора, яблока или растертые листья свежей петрушки помогут снять опухлость и уменьшить болевые ощущения.
- Если вы взяли с собой аптечку, воспользуйтесь ею. Смочите водой таблетку валидола и приложите к месту укуса. Рану можно помазать специальными гелями.
- Довольно часто встречающийся даже в городе лист подорожника, отлично подходит при укусах насекомых. Также можно приготовить раствор календулы. Если выбираетесь из города на природу, лучше сразу запастись необходимыми средствами.