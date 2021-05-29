Что делать в первую очередь при укусе пчелы, осы и шмеля

Лето — пора открытой одежды, выездов на природу и дачу. Наслаждайтесь в полной мере всеми прелестями теплого отдыха, но не забывайте о насекомых. Уже начинают появляться жужжащие любители кусаться, поэтому важно знать, какая первая помощь поможет пострадавшему, сообщает Со вкусом.

Если у вас нет аллергии на укусы ос, пчел и шмелей, вам крупно повезло: сможете отделаться несерьезными болезненными ощущениями и легкой припухлостью. А вот аллергикам стоит быть очень осторожными, лишним это точно не будет. Узнайте, как оказывать первую помощь при укусах насекомых себе и близким.

Как оказывается первая помощь при укусах насекомых? Для недопущения аллергической реакции и воспрепятствованию распространения яда:

Пейте побольше воды, чтобы уменьшить общую токсическую реакцию. Помимо воды отлично подойдут сладкая вода и горячий сладкий чай.

На место укуса нужно сделать холодную примочку. Подойдет полотенце или кусок ткани.

Если у вас есть возможность и необходимые ингредиенты под рукой, смочите ткань в растворе пищевой соды и приложите к месту отека на 20 минут. Чтобы приготовить раствор, растворите 1 ч. л. соды в стакане воды.

Кусочек смоченного сахара поможет вытянуть яд из места укуса.

Чтобы предупредить аллергическую реакцию, нужно выпить антигистаминное средство. Лучше всегда иметь его под рукой.

Для снятия отека и боли: