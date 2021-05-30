День Киева 2021: дата праздника, история
Ежегодно в конце мая столица Украины отмечает день города. Этот праздник очень важен для всей страны, ведь Киев является сердцем Украины и её культурным центром. Несмотря на то, что Киев является довольно древним городом, посвященный ему праздник был основан совсем недавно, сообщает УНИАН.
Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, ярмарки, выставки и забеги. В этом году столица также отметит свой день, но из-за коронавируса празднование будет более скромным.
Дата и история Дня Киева
Дата Дня Киева меняется каждый год, поскольку праздник отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году он выпадает на 30 мая. Поскольку День Киева всегда отмечается в выходной, киевляне и гости столицы смогут посетить любые мероприятия или просто прогуляться по городу.
Официально годом основания Киева считается 482 год. До 1980-х городской праздник не отмечался. Однако в 1982 году столице исполнялось 1500 лет. Такой важный юбилей отметили масштабными мероприятиями, открытием памятников и новыми выставками. Затем на несколько лет о празднике вновь позабыли, и лишь с 1987 года стали отмечать ежегодно. Считается, что отмечать День Киева в последнее воскресенье мая предложил журналист Вячеслав Лащук.
Интересные факты про Киев
- Станция киевского метро "Арсенальная" считается самой глубокой в мире. её глубина составляет примерно 105 метров.
- Улица Крещатик 14 лет называлась улицей Вацлава Воровского.
- На улице Сагайдачного растет всего одно дерево - возле ресторана "Старое Запорожье".
- Крещатик является самой короткой центральной столичной улицей Европы. Его длина составляет лишь 1,3 км.
- В Киеве находится единственный в мире музей проездных билетов. Он расположен на улице Прорезной.
- Киевский памятник "Родина-Мать" входит в пятерку самых высоких в мире. Его высота составляет 102 метра.