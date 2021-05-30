День Киева 2021: дата праздника, история

Ежегодно в конце мая столица Украины отмечает день города. Этот праздник очень важен для всей страны, ведь Киев является сердцем Украины и её культурным центром. Несмотря на то, что Киев является довольно древним городом, посвященный ему праздник был основан совсем недавно, сообщает УНИАН.

Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, ярмарки, выставки и забеги. В этом году столица также отметит свой день, но из-за коронавируса празднование будет более скромным.



Дата и история Дня Киева

Дата Дня Киева меняется каждый год, поскольку праздник отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году он выпадает на 30 мая. Поскольку День Киева всегда отмечается в выходной, киевляне и гости столицы смогут посетить любые мероприятия или просто прогуляться по городу.

Официально годом основания Киева считается 482 год. До 1980-х городской праздник не отмечался. Однако в 1982 году столице исполнялось 1500 лет. Такой важный юбилей отметили масштабными мероприятиями, открытием памятников и новыми выставками. Затем на несколько лет о празднике вновь позабыли, и лишь с 1987 года стали отмечать ежегодно. Считается, что отмечать День Киева в последнее воскресенье мая предложил журналист Вячеслав Лащук.

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