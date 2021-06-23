Названы признаки проблем с холестерином
До сих пор многие врачи и пациенты разделяют холестерин на "плохой" - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и "хороший" - липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Низкий уровень холестерина может быть также вреден для здоровья, как и высокий. Об этом рассказала эндокринолог Катерина Григорьева, сообщает РБК-Украина.
ЛПВП помогают перемещению липопротеинов низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма. ЛПНП способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими, повышая риск инсульта и инфаркта. Но кроме этого, он участвуют в синтезе половых гормонов, желчи, витамина Д. А бляшки образуются на фоне хронического вялотекущего воспаления.
Холестерин - какой анализ сдать⠀
Самый доступный способ определения концентрации всех видов холестерина, который можно сделать в лаборатории - это анализ крови на "липидный профиль".
Признаки того, что у организма проблемы с холестерином:
- Белый ободок вокруг роговицы.
- Ксантелазмы - отложения холестерина под кожей век. Внешне они выглядят как желтоватые пятна, немного возвышающиеся над поверхностью кожи.
- Ксантомы, липомы - ограниченные скопления жира в коже.
- Телеангиоэктазии.
- Внезапные головокружения.
- Гипертония.
- Боли и тяжесть в ногах при незначительных нагрузках.
- Боли в суставах.
- Увеличение печени и селезенки.
- Быстрая утомляемость.
- Сонливость.