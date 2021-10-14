Тип мужчины, который вам идеально подходит (тест)

Многие женщины часто совсем не подозревают, почему у них не складываются отношения с тем или иным мужчиной. А дело может быть в том, что этот конкретный мужчина, несмотря на все его достоинства, является для них совершенно неподходящей кандидатурой, сообщает GreatPicture.

Какой тип мужчины вам идеально подходит:

1.Тебе больше всего образ «мужчины-отца», потому что сама ты относишься к типу «женщины-дочки», которой, прежде всего, нужна забота и внимание.

Твое поведение часто можно назвать достаточно непостоянным, поскольку ты никогда точно не знаешь, чего хочешь. Ощущая недостаток внимания со стороны мужчины, ты становишься капризной и нервной, что, в свою очередь, приводит к постепенному ухудшению и угасанию отношений.

Чтобы чувствовать себя желанной и любимой, тебе следует выбирать такого мужчину, который сможет взять на себя ответственность за тебя, а также решать все твои проблемы и удовлетворять любые, даже самые абсурдные желания. Таким характеристикам в полной мере соответствует тип «мужчины-отца», с которым тебе удастся почувствовать себя, как за каменной стеной.

Его надежность, уверенность в себе и некоторые авторитарные нотки в поведении позволят тебе построить длительные и гармоничные отношения, ведь ты с удовольствием подчинишься его требованиям и даже иногда будешь вести себя, как послушная папина дочка.

2.Тебе больше всего подходит образ «мужчины-ребенка» и «закомплексованного мужчины».

Сама ты относишься к типу «женщины-матери», которая главной задачей своей жизни считает быть нужной всем и всегда, в том числе, стать практически незаменимой для своего мужа или любимого мужчины. Все свое свободное время ты стараешься уделять своим близким людям, которые, как ты искренне полагаешь, просто не смогут прожить без твоей опеки, заботы и защиты.

За твоей преданностью, терпением и самоотверженностью скрывается подсознательное желание подчинить себе своих близких людей и стать для них непререкаемым авторитетом. Таким образом, твоим идеальным партнером может стать только тот мужчина, который с радостью воспринимает доминирующее положение женщины в семье и будет готов подчиняться ей даже в мелочах.

Таким характеристикам соответствует два типа мужчин: «закомплексованный мужчина», который с радостью примет твою заботу и внимание, а также «мужчина-ребенок», который в глубине души мечтает о женщине, способной защитить его от всех жизненных невзгод.

3.Ты являешься самодостаточной и независимой женщиной со своим собственным мнением во всех жизненных ситуациях, поэтому больше всего тебе подходит образ «независимого мужчины».

Мужчины воспринимают тебя как очень привлекательную, амбициозную и достаточно стервозную женщину, а такие дамы вызывают у них серьезные опасения. Большинство мужчин просто не в состоянии соответствовать тебе, поскольку не привыкли давать своей второй половинке столько свободы, сколько нужно тебе.

К тому же, несмотря на широко бытующее в народе мнение, что мужчины не хотят серьезных отношений, на самом деле большинство из них все же предпочитают длительные и серьезные отношения с определенным уровнем ответственности. Тебе же для счастливой жизни нужны максимально свободные отношения с взаимным уважением к личному пространству и времени.

Подобные отношения можно построить только с умным, проницательным и независимым мужчиной, который разделяет твои современные взгляды на любовные отношения. Это вовсе не исключает различные проявления романтики, однако, основой общения в таких отношениях все же является схожесть жизненных принципов.

4.Так как ты относишься к типу «женщины-сестры», то легче всего общий язык тебе будет найти с «мужчиной-ребенком», который будет готов разделить с тобой все жизненные ситуации

Для тебя очень важно ощущать общность интересов и единство с партнером, а также его стремление проводить с тобой как можно больше времени. Подсознательно ты стремишься стать для мужчины незаменимой, проявляя себя как в качестве любовницы, так и в качестве лучшего друга, всегда готового прийти на помощь и дать дельный совет. От своего избранника ты ожидаешь того же, но в меньшей степени.

Создать подобные отношения можно только в тандеме с «мужчиной-ребенком», который признает в тебе «сестру» и будет всячески способствовать дальнейшему гармоничному развитию отношений. Гораздо сложнее тебе будет построить какие-либо отношения с «независимым мужчиной», у которого на все есть свое собственное мнение.

Впрочем, если ты сможешь проявить гибкость и признать то, что свободное время можно проводить не только вместе, но и по отдельности, то вполне сможешь построить длительные и прочные отношения с «независимым мужчиной».