Бесполезные средства для волос: что не нужно покупать

Многообразие средств для ухода за волосами иногда сбивает с толку. Что стоит брать, а что точно нет?﻿ Бьюти-блогер Екатерина Коцемир в своем Instagram разобрала средства, которые покупать не имеет никакого смысла, поскольку они бесполезны, сообщает РБК-Украина.

Шампунь 2в1 - или шампунь, который и очищает волосы, и обладает кондиционирующими свойствами (разглаживает волосы). Как вы понимаете, совместить несовместимое невозможно, поэтому и выходит не два, не полтора. Такой шампунь недостаточно хорошо промывает и в то же время плохо кондиционирует волосы. Одним словом, вы и кожу головы не очистите должным образом, и не увлажните полотно волос.

Запоминаем: шампунь и кондиционер это два самостоятельных средства, которые покупаются отдельно друг от друга, 2в1 брать не стоит. ⠀

Шампунь против выпадения/для роста волос - это вообще отдельная тема. Многие просят подсказать действенный шампунь от выпадения, не понимая, что проблема выпадения решается изнутри. А косметические средства против выпадения, которые наносятся на кожу головы (тоники, сыворотки, маски) должны оставаться длительное время, чтобы успеть подействовать. Шампунь же смывается через 1-2 минуты с поверхности волос и не может влиять на проблему выпадение. В общем, шампуни против выпадения - это просто маркетинговый ход.

Маска или крем для объема волос - еще одна ниша непонятных средств. Как может маска, которая наносится на полотно волос, давать объем - непонятно. Объем мы получаем за счет средств, которые подсушивают и приподнимают корни. Это может быть шампунь, пилинг для кожи головы, укладочные средства (пенка, мусс, пудра), но точно не маска и крем! Маска и крем могут уплотнять волосы, делать их визуально более густыми, но это не объем от корней. ⠀

Масла для увлажнения волос - это просто масло масляное, как говорится. Какие-то масла питают волосы, какие-то укрепляют, какие-то помогают удерживать влагу, какие-то даже помогают простимулировать рост волос… Но, если вы видите на баночке "увлажняющее масло", будьте уверены, что функции увлажнения масло не выполнит. Для этого есть маски, спреи, ампульный уход и филлеры.