Первая помощь при отравлении медикаментами детей

Ввиду того, что отравление медикаментами является одной из самых распространенных групп отравлений, в Минздраве Украины напоминают, как избежать такого отравления и уберечь от него детей, а также что делать, если все-таки отравились, сообщает Телеграф.

Меры, уменьшающие возможность ошибочного употребления медикаментов детьми младшего возраста:

Не называйте таблетки при детях "конфетами", чтобы у них не сформировалось ошибочное представление о лекарствах как о "сладостях".

Храните медикаменты в недоступном для детей месте;

По возможности следует выбирать медикаменты (если они во флаконах), оборудованные специальными крышечками/колпачками, что существенно затрудняет открытие этих лекарств детьми;

Если вы собрались принять медикаменты, выложили их из флакончика, но вдруг что-то вас отвлекло (телефонный звонок и т.п.) - уберите эти лекарства с собой, чтобы ребенок случайно не потянули их в рот во время вашего отсутствия;

При подозрении, что ребенок проглотил таблетки в ваше отсутствие, но в этом вы точно не уверены - доставьте ребенка в стационар для осмотра специалиста.

Как оказать первую помощь при отравлении медикаментами в домашних условиях: