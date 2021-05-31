Первая помощь при отравлении медикаментами детей
Ввиду того, что отравление медикаментами является одной из самых распространенных групп отравлений, в Минздраве Украины напоминают, как избежать такого отравления и уберечь от него детей, а также что делать, если все-таки отравились, сообщает Телеграф.
Меры, уменьшающие возможность ошибочного употребления медикаментов детьми младшего возраста:
- Не называйте таблетки при детях "конфетами", чтобы у них не сформировалось ошибочное представление о лекарствах как о "сладостях".
- Храните медикаменты в недоступном для детей месте;
- По возможности следует выбирать медикаменты (если они во флаконах), оборудованные специальными крышечками/колпачками, что существенно затрудняет открытие этих лекарств детьми;
- Если вы собрались принять медикаменты, выложили их из флакончика, но вдруг что-то вас отвлекло (телефонный звонок и т.п.) - уберите эти лекарства с собой, чтобы ребенок случайно не потянули их в рот во время вашего отсутствия;
- При подозрении, что ребенок проглотил таблетки в ваше отсутствие, но в этом вы точно не уверены - доставьте ребенка в стационар для осмотра специалиста.
Как оказать первую помощь при отравлении медикаментами в домашних условиях:
- Проверьте, в сознании ли ребенок, определите наличие пульса (на сонных артериях), дыхания. Обзор не должен превышать 10 - 15 секунд. В случае отсутствия пульса или дыхания, если умеете, немедленно начинайте реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца). Одновременно с осмотром следует позвать помощь и вызвать бригаду экстренной "скорой помощи" - позвонить 103.
- Если пострадавший с отравлением дышит и имеет пульс, необходимо связаться с диспетчером службы неотложной помощи/медицины катастроф и сообщить о происшествии. При этом важно предоставить информацию, чем возможно отравился человек (следует проверить наличие пустых флакончиков, блистеров из-под медикаментов, посчитать их количество и дозу, вероятное время приема).
- Если ребенок в сознательном состоянии и способен передвигаться, до приезда скорой помощи можно дать выпить воды (500 - 1000 мл для взрослого) и путем раздражения корня языка и/или задней стенки глотки вызвать рвоту. Обратите внимание, что это противопоказано для людей с подавленным сознанием.