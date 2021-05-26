Полнолуние 26 мая: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

Через несколько дней, а именно – 26 мая, наступит последнее полнолуние этой весны. Проходить она будет под покровительством знака Зодиака Стрелец, сообщает УНИАН.

Полнолуние – фаза ночного светила, когда оно находится в противостоянии с Солнцем и к Земле обращено все освещенное его полушарие. Луна в данный момент предстает в виде правильного ярко освещенного диска и видна на небе всю ночь.

Может показаться, что естественный спутник Земли увеличился в размерах, однако это не так. На самом деле Луна расположена в противоположном от Солнца направлении, поэтому на нее попадает больше всего солнечного света.

Период полнолуния является пиком роста Луны, поэтому ее влияние на все живые организмы, в том числе и на людей, достигает максимального уровня.

Полнолуние в мае 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 26.05.2021 в 14:14. Это 15-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составит 100%. Восход Луны в 21:09, а закат в 04:52.

Особенности полнолуния в мае

26 мая астрологи считают кульминационным моментом всего лунного месяца. Дело в том, что полнолуние в этот день совпадет с другими астрономическими событиями – Суперлунием и лунным затмением.

В этот день Луна максимально приблизится к Земле. Данное положение и называется Суперлунием. Это значительно усилит влияние ночного светила на все живое. Стоит отметить, что Суперлуние будет уже второй месяц подряд, после чего в следующий раз его можно будет нескоро наблюдать.

Полное же лунное затмение 26 мая визуально будет заметно благодаря красноватой или оранжевой окраске Луны.

Эти три астрономических события усилят влияние лунной энергии и могут привести к негативным последствиям. Поэтому астрологи призывают быть максимально осторожными.

Что можно делать в полнолуние 26 мая

Полнолуние в Стрельце – благоприятное время для решения юридических проблем, начала судебного разбирательства, подачи рапортов, заявлений, а также начала сотрудничества с зарубежными фирмами. Легко будут решаться и любые бюрократические вопросы.

Будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений различные путешествия и командировки. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Хорошо делать конкретные, но небольшие вложения сил и средств на поддержание дома, рабочего места или своего внутреннего мира. День требует конкретизации усилий и целенаправленного расходования сил и средств.

Что нельзя делать в полнолуние 26 мая

Астрологи рекомендуют избегать авантюрных ситуаций и контролировать свое психическое состояние. Луна в этот день может вызвать негативные эмоции, тревогу и страх. В таком состоянии люди рискуют допустить ошибки, о которых впоследствии сильно пожалеют.

В этот день возрастает риск измен и обмана. Главную опасность представляют люди, поэтому астрологи советуют никому не рассказывать о планах и отложить новые дела. Даже малейший риск может нанести вред всем вашим планам.

Важно быть внимательным к себе, осторожным во всем и сохранять спокойствие. Следует не поддаваться на провокации, контролировать себя и не уступать соблазнам. Хорошо будет побыть в тишине в одиночестве, избегать любых излишеств.