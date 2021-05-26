Украинцы смогут получить перерасчет за некачественную коммуналку

В Кабмине решили взяться за качество коммунальных услуг, и готовят соответствующий проект постановления, который вынесли на общественное обсуждение, сообщает UBR.

В Минрегионе якобы хотят положить конец холодной воде в кранах под видом горячей, ледяным батареям зимой, разбавленному непонятно чем газу, переполненным мусорным контейнерам у домов и пр.

Во-вторых, в правительстве предлагают компенсировать гражданам средства за такие некачественные услуги путем перерасчета их стоимости.

Документ даже предусмотрит количественные и качественные характеристики предоставления услуг, учитываемых при осуществлении пересчета их стоимости в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. Будут прописываться и условия, при которых перерасчет проводить не будут.

Нет службы контроля

Сразу же возникает вопрос, каким образом чиновники будут определять качество коммунальных услуг, а самое главное – кто будет этим заниматься.

Как отметил в комментарии UBR.ua глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сама процедура определения и фиксации некачественной услуги в Украине практически отсутствует.

По его словам, постановление Кабмина реализовать будет невозможно из-за отсутствия механизмов. На данный момент есть только одна структура, куда могут обратиться недовольные граждане – Госпродпотребслужба. Да и то – безрезультатно.

Загвоздка в том, что это ведомство принимает заявления от всех. И не только от неудовлетворенных коммунальными услугами. А сама процедура подачи заявления в службу настолько сложная, что сначала потребитель должен обратиться к самому предоставителю услуги с жалобой. И тем самым попасть в настоящий тупик.

"Должен быть юрист, который будет все это оформлять, поэтому уже на первом этапе потребители увязают. Если у вас течет холодная вода вместо горячей, вы должны обратиться к предоставителю услуги. Там должны ответить, а потом созвать комиссию. А комиссия может не собраться. Словом, проблем масса", – говорит Попенко.

И только после прохождения этих этапов (в случае положительного решения комиссии и фиксации некачественного предоставления услуги) неудовлетворенные граждане должны обратиться в Госпродпотребслужбу. И последняя, возможно, отреагирует. Иногда на такие процедуры уходит полгода.

Серьезная реформа

Ранее в Украине существовала Государственная жилищно-коммунальная инспекция (ГЖКИ), которую ликвидировали уже десять лет назад. Сегодня же никакой подобной структуры нет, обращает внимание и первый замглавы комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в комментарии UBR.ua.

"Именно экс-министр Минрегиона Елена Бабак (написала заявление об увольнении по собственному желанию в январе 2020-го, – ред.) сделала все, чтобы потребители отстаивали свои права через суд, ликвидировав любые способы защиты вообще", – отмечает депутат.

Кучеренко сразу подчеркнул, что речь идет о серьезной реформе. Как минимум, для контролирующего органа еще необходимо будет набрать компетентный штат. И создать его можно двумя способами: или постановлением Кабмина, или принятием законопроекта.

"В свое время ГЖКИ создавали постановлением Кабмина. И работала она нормально. Я уже подавал два законопроекта о жилищно-коммунальной инспекции. Первый из них наш комитет во главе с Герусом его зарубил. Документ даже не рассматривали. Второй они также "рассматривают" почти пять месяцев", – говорит он.

Срочно необходимо определить, кто будет ответственным за установку тарифов, и кто станет регулировать через механизм лицензий предприятия, проводя государственный контроль. Это может быть либо Нацкомиссия по регулированию, либо ЖКИ. Но, к сожалению, этими вопросами власти не занимаются.

Как будут проверять

Впрочем, если такой контролирующий орган создадут, это не значит, что к жалобщикам в квартиру в обусловленное время будет приходить, условно говоря, инспектор с градусником для замера температуры горячей воды в кране.

"Инспектор хотя бы сможет посмотреть, например, на входную температуру воды в многоэтажном доме. Он сможет узнать причину проблемы: или она в самом доме (значит, виновата обслуживающая компания, но это совладение ОСМД), или теплокоммунэнерго, которое предоставляет некачественные услуги", – поясняет Попенко.

Такая инспекция, отмечает эксперт, будет фиксировать не только неудовлетворительное качество услуг, но и незаконные начисления (когда услуга была некачественной или платежка пришла больше, чем квартира потребила по факту).

"Во втором случае проще, поскольку будущим инспекторам не нужно будет выезжать на дом. Для этого будет достаточно заявления об потребителя. Человек распечатал бланк на сайте, написал заявления, и все. И этого для инспектора будет достаточно. Например, сегодня около 150 тыс. киевлян получили незаконные платежки", – рассказывает он.

Но сейчас у этих жителей нет возможности куда-то обратиться с проблемой. Большинство из них даже не подозревает о том, что их раскошелили незаконно: предприятие использовало для теплогенерации уголь вместо газа. А в Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проблему проигнорировали.

Все эти люди суммарно переплатили за услуги около 170 млн грн. Хотя проблема расходов и их компенсации – проблема предприятия, а не их.