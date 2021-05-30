Здоровый сон ребенка: доктор Комаровский составил памятку для родителей
Здоровый сон очень важен для ребенка, для его нормального роста и развития его мозга. А регулярный недосып может привести к болезням, сообщает Телеграф.
На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский составил небольшую памятку для родителей, на которой показал время, которое нужно выделять на сон.
Еще раз отметим, что потребность во сне зависит от возраста.
Итого:
- Младенцам (4-12 месяцев) на сон нужно 12-16 часов, включая дневной сон.
- Детям от 1 до 2 лет — 11-14 часов, включая дневной сон.
- В возрасте 3-5 лет — 10-13 часов, включая дневной сон.
- С 6 до 12 лет — 9-12 часов.
- Подросткам 13-17 лет — 8-10 часов.
- Ну и с 18 лет для нормального самочувствия хватает 7 часов сна.