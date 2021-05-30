Здоровый сон ребенка: доктор Комаровский составил памятку для родителей

Здоровый сон очень важен для ребенка, для его нормального роста и развития его мозга. А регулярный недосып может привести к болезням, сообщает Телеграф.

На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский составил небольшую памятку для родителей, на которой показал время, которое нужно выделять на сон.

Еще раз отметим, что потребность во сне зависит от возраста.

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