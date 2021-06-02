Какие привычки программируют на бедность

По словам психотерапевта Анны Стори, в людях заложены привычки, программирующие на бедность. Она пояснила, что внутренний голос может отговаривать нас от новых проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий, от любого нового предложения. Только у одних людей этот голос тихий, он не мешает принимать решения, меняющие жизнь. А у других – громкий, который "перекрикивает" и логику, и интуицию, сообщает Профиль.

Анна Стори уточнила, что этот внутренний крик является ранней, примитивной защитной реакцией человека. С рождения ребенок начинает выстраивать так называемую "крепость", чтобы приспособиться к выживанию в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять людьми, портя им жизнь, отметила психолог.

Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность.

привычка жалеть себя;

на всем экономить;

паниковать;

оценивать деньгами все, что возможно.

Те люди, которые впали в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатывают, заключила она.