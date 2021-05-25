Гороскоп на 25 мая: все знаки Зодиака

Сегодня день выдастся на удивление спокойным, но это только на первый взгляд. Неожиданные события и эмоциональные вспышки могут возникнуть в любой момент, сообщает УНИАН.

Овен

Сегодняшний день у Овна пройдет в переживаниях. Выбить его из колеи способно что угодно и кто угодно.

Телец

Ситуация как дома, так и на работе будет в полном порядке. У вас появятся перспективы для нового проекта в который вы окунетесь с головой.

Близнецы

Вы будете раздражаться по пустякам. Не дайте каждой мелочи портить вам настроение. Постарайтесь начать день с медитации или приятного ритуала.

Рак

Если Рак планировал поделиться с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать. Вы способны покорить всех окружающих.

Лев

Львы не будут сильно трудолюбивыми. Вы будете чувствовать апатию, вялость, желание отстраниться от всех обязательных задач.

Дева

Деве тяжело будет даваться решение серьезных вопросов. Если вас внезапно окутает лень, подумайте, может быть стоит хотя бы раз в месяц поддаться этому порыву?

Весы

Вам захочется отдыха и комфорта, поэтому не стоит заставлять себя работать. Самое важное – окружить себя приятными моментами жизни.

Скорпион

Скорпиону может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер.

Стрелец

В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям, иначе рискуете прослыть скандалистом.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу вспомнить о своих полузабытых мечтах. Помните, что лишь вы сами в ответе за их осуществление.

Водолей

Водолею ни за что не стоит ввязываться в конфликт. Вы рискуете проиграть, поэтому избегайте его всеми силами.

Рыбы

Рыбы наконец-то смогут утолить свою жажду общения! День склоняет их к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом.