Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не умеют прощать, сообщает УНИАН.

Овен

Эти люди не прощают предательства. Более того, они до последнего будут требовать от вас объяснение вашего поступка.

Рак

Раки порвут за свою семью. Поэтому если вы не хотите стать врагом номер 1, то держитесь подальше от их родных.

Скорпион

Если вы вздумаете играть с чувствами Скорпиона, то очень пожалеете потом об этом. Они никогда вам это не простят.

Козерог

Козероги склонны ненавидеть манипуляторов и двуличность. А также они никогда не прощают предательство и измены.