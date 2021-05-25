Экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Усик проиграет Джошуа

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что чемпион WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа победит обязательного претендента на титул WBO Александром Усика, если будет прессинговать украинца. Брэдли вспомнил бой Александра с Чисорой, где давление британца создало проблемы для крымчанина, сообщает Обозреватель.

В тоже время Тимоти Брэдли отмечает замечательную скорость Усика, его великолепные ноги, темп, ритм и хорошие комбинации. В этой встрече Джошуа нужно быть агрессором.