На чемпионате мира по хоккею состоялась историческая сенсация
Сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира. Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражения от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3, сообщает Обозреватель.
У Канады на счету 0 очков. В турнирной таблице "кленовые листья" занимают седьмое место в группе B и опережает только команду Италии по разнице забитых и пропущенных голов. Свой следующий матч на планетарном первенстве Канада проведет 26 мая против Норвегии.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею изначально должен был состояться в Беларуси. Однако из-за нестабильной политической ситуации турнир из Минска перенесли. Позже Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны.
Кроме того, на ЧМ, 24 мая, флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый .
Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис. Решение сменить белорусский стяг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко.