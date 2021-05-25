На чемпионате мира по хоккею состоялась историческая сенсация

Сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира. Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражения от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3, сообщает Обозреватель.

У Канады на счету 0 очков. В турнирной таблице "кленовые листья" занимают седьмое место в группе B и опережает только команду Италии по разнице забитых и пропущенных голов. Свой следующий матч на планетарном первенстве Канада проведет 26 мая против Норвегии.

Feast for Germany, famine for Canada. The Germans stayed perfect and kept the offensively snakebitten Canadians winless with a 3-1 upset on Monday in Riga.???????????????????????? #GERCAN#IIHFWorlds Here are the highlights. ⤵️ pic.twitter.com/U2ssrWeCGb — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

Напомним, что чемпионат мира по хоккею изначально должен был состояться в Беларуси. Однако из-за нестабильной политической ситуации турнир из Минска перенесли. Позже Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны.

Кроме того, на ЧМ, 24 мая, флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый .

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис. Решение сменить белорусский стяг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко.