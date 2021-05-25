Анна Ризатдинова блеснула фигурой в модном купальнике

Украинская гимнастка, участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с отдыха, сообщает УНИАН.

На снимке девушка позирует в трендовом купальнике зеленого цвета. Она лежит на водном матрасе на спине. Тем самым можно рассмотреть фигуру Ризатдиновой. Стоит отметить, что звезда много времени уделяет занятиям спортом.

"Чем пахнет счастье? Для меня, бананом с карамелью, желательно на завтрак и с любимым человеком" , - подписала фото Ризатдинова.