Раскрыты способы ускорить работу ноутбука

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Дмитрий Рябинин раскрыл способы ускорить работу ноутбука, сообщает Лента.Ру.

По его словам, если гаджет начал тормозить, прежде всего необходимо проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости. Он посоветовал провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные.

Эксперт также порекомендовал очистить жесткий диск ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. «Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию», — сказал он .

Кроме того, Рябинин посоветовал проверить настройки энергосбережения. «В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает», — добавил он .

Также специалист порекомендовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, включая эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы ноутбука.