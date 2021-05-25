25 мая 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются День освобождения Африки, День полотенца, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День «Пойте громче», День памяти в вымышленном Плоском мире, День гордости гиков, сообщает УНИАН.

В Украине - День филолога, День Государственной службы специальной связи и защиты информации, в Перу - День клоуна, в США - День Джефферсона Дэвиса, День вина, День бумажного пакета для еды, День чечетки, в Туркменистане - День города Ашхабад, в Мексике - День бухгалтера, в Аргентине - День майской революции, в Люксембурге - Праздник святого Виллайброрда, в Гане - День африканского единства, в Иордании - День независимости, в Боливии - День Чукисаки.

Памятные даты 25 мая, годовщины и события

В 5493 году до н. э. 25 мая считается условной датой сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

В 996 году в Киеве была первой освящена в Киевской Руси каменная церковь - во имя Успения Пресвятой Богородицы - знаменитая Десятинная церковь.

В 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет - ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

В 1869 году открылось здание Венской Оперы.

В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд был осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

В 1953 году в Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.

В 1963 году на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

памятник княгине Ольге/ фото УНИАН

В 1996 году в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

В 2009 году Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 мая чтит память святителя Епифания Кипрского. Считалось, что он оберегает дом от пожаров и стихий. В народе день назвали Рябиновка – дерево окрестили оберегом от пожаров.

Что сегодня нельзя делать

В это время начинают цвести кувшинки. Белые домой приносить нельзя - могут умереть домашние животные. Кувшинки нельзя срезать, только резко вырывать. Еще сегодня лучше не ходить в гости.

Приметы на 25 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- рассвет красный - к засушливому лету;

- на рябине много цвета - к хорошему урожаю.