Две дыни продали на аукционе за $25 тысяч

Пара дынь Юбари ушла с молотка на первом в этом сезоне аукционе на рынке в японском Саппоро за 2,7 млн иен (около 25 тыс. долл, сообщает УНИАН.

Дыни этого элитного сорта купила компания Hokkaido Products Ltd., производящая детское питание. Она планирует их заморозить и отправить в качестве подарков 10 семьям с детьми, определенным с помощью лотереи.

"Мы хотим подбодрить людей дынями юбари, пока продолжаются трудности из-за пандемии", - сказал президент Hokkaido Products Иори Каге.

Рекордную сумму за эти дыни заплатили в 2019 году. Тогда токийская компания приобрела лот за 5 млн иен.

Юбари известны как сезонный деликатес, а первый аукцион на рынке в Саппоро указывает на то, что на острове Хоккайдо, где их выращивают, начинается лето.