Самые дешевые и надежные б/у авто в разных классах

Вопрос поиска надежных б/у автомобилей как всегда актуален. Одних покупателей пугает неизвестность новых моделей, другие просто хотят сэкономить. Главное – найти подходящую модель, сообщает Обозреватель.

Сайт собрал список машин, которые не доставят серьезных проблем с надежностью. При этом можно сделать выбор почти в любом классе. Но важно помнить, что подержанный автомобиль в любом случае напоминает о поломках чаще нового, это обратная сторона экономии. Поэтому можно только подсказать более надежные б/у модели на фоне других старых машин.

Hyundai i10

Сегодня мы привыкли воспринимать корейские автомобили на уровне европейского масс-маркета. Но полтора десятка лет назад Hyundai только устанавливала свои позиции как уважаемый глобальный автопроизводитель. Важным шагом оказался городской компакт i10, который появился в 2007 году. Если найдете "живой" экземпляр, берите без раздумий.

Hyundai i10 первого поколения в достойном состоянии найти трудно, но стоит попробовать. Источник: Hyundai

Honda Civic

Если нужен компактный автомобиль, но i10 все же маловат, самое время обратиться к японскому автопрому. Honda Civic – то, что нужно. Только не стоит экономить на обслуживании и ремонте независимо от поколения модели.

Если вы нашли б/у Honda Civic в хорошем состоянии, сломается она нескоро. Источник: Honda

Toyota Prius

Удивительно, но такой сложный в техническом плане автомобиль, как гибридный Toyota Prius, оказывается очень надежной машиной. Хотя здесь и ДВС, и электромотор, и батарея, и сложная трансмиссия. Стоит отдельно выделить модель второй генерации – самый надежный представитель линейки. Хотя в наших краях машина редкая.

Toyota Prius – надежная практичная машина для любителей экологии. Источник: Toyota

Lexus RX

Подержанный премиум – не лучшая идея. Старые машины, которые когда-то были дорогими, теряют цену очень быстро и не радуют надежностью. Мощные и требовательные к качеству топлива моторы, любовь к дорогим комплектующим, необходимость частого и внимательного обслуживания, обилие сложной электроники. Список факторов, которые в данном случае характеризуют надежность б/у премиальных машин, можно продолжать до бесконечности.

Lexus RX – один из немногих премиальных автомобилей, которые радуют надежностью. Источник: Lexus

Интересно, что кроссовер Lexus RX выживает чаще своих соперников. Хорошо оснащенный, очень качественный и действительно надежный автомобиль. Однако такая репутация часто "расслабляет" прежних владельцев, поэтому при выборе будьте очень внимательны – некоторые автомобилисты пренебрегают качественным обслуживанием, что обязательно отразится на состоянии японского кроссовера.

Suzuki Jimny

Если нужен еще более крепкий вариант для бездорожья, придется пожертвовать премиальным оснащением. Оно и к лучшему – будет меньше поломок. А Suzuki Jimny вообще редко доставляет проблемы. Простой рамный внедорожник. Только помните – если над машиной издевались, она в любом случае не выживет.

Suzuki Jimny понравится экономным путешественникам и любителям активного отдыха. Источник: Suzuki

Mazda MX-5

Вы наверняка предполагали, что рынок б/у авто заселен исключительно повседневными среднестатистическими и преимущественно практичными моделями. Но где же место для эмоций? Все на том же рынке б/у авто. Но чтобы "машина мечты" для выходного дня не ломалась, стоит обратить внимание на родстер Mazda MX-5. Опять же, прежний владелец эту машину должен был любить, чтобы и вас она не беспокоила частыми неполадками.