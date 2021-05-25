В США настаивают на независимом расследовании происхождения COVID-19

Белый дом призывает ВОЗ поддержать независимое экспертное расследование происхождения COVID-19, которое было бы свободным от вмешательств и политизации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНИАН.

Спикер также прокомментировала сообщение издания The Wall Street Journal о том, что трое исследователей Уханьского института вирусологии были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19, в ноябре 2019 года, за несколько месяцев до того, как Китай сообщил о начале пандемии COVID-19.

Псаки заявила, что Белый дом не имеет никакой возможности подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ.

"Необходимо проанализировать различные варианты. Необходимы данные, необходимо независимое расследование, и именно к этому мы и призываем", — заявила Псаки.

Ведущий вирусолог США Этони Фаучи перед этим заявил, что он "не убежден" , что вирус имел естественное происхождение, и призвал к открытому расследованию относительно происхождения COVID-19.

"Я думаю, что мы должны продолжать расследовать, что произошло в Китае пока мы имеем возможность устанавливать, по мере возможностей, что произошло, – приводит слова Фаучи Fox News. – Конечно, люди, которые расследовали это, говорят, что вероятно первоисточником были животные, которые затем инфицировали людей, но это могло быть что-то другое, и мы должны это выяснить".