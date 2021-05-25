Зеленский обсудил Донбасс с немецким сопредседателем "зеленых"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины" , - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Президент Украины приветствовал решение Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.

"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины" , - заявил глава государства.

Зеленский и Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

"Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства" , - подчеркивают в ОП.

Собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".