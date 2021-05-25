АЗС резко снизили цены, но режут бонусы клиентам

Минэкономики опустило среднюю цену бензина на 1,5% – с 25,22 грн до 24,84 грн/литр. Согласно недавно введенному госрегулированию стоимости топлива (установлению предельной торговой наценки), в течение ІІІ декады мая стоимость бензина не должна превышать 29,84 грн/литр, а дизеля – 27,89 грн/литр, сообщает UBR.

Кабмин принял постановление о госрегулировании стоимости топлива 14 мая. Нормы будут действовать до окончания карантина. Правительство установило уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр. Осуществлять расчеты и передавать их Минэкономики обязали "Нафтогаз".

На сайте Минэкономики среднюю и, соответственно, граничную стоимость топлива публикуют каждую декаду, так как никто из торговых сетей не создает запасов на более длительный срок (максимум – до двух недель), поскольку попросту не хватит оборотных средств. Например, весь бензин и дизель, завезенный до 10 числа, АЗС уже реализовали.

Обрезание бонусов или показуха

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обращает внимание, что некоторые премиальные АЗС начали урезать бонусные программы якобы в связи с потерями из-за госрегулирования цен.

"Это вполне реальная история. У них были программы лояльности, которые достигали 10% от стоимости топлива в рознице. Их бизнес так и строился: если ты постоянно заправляешься, то платишь на 10% меньше. У них другого варианта нет, но посмотрим, насколько в будущем власти будут "закручивать гайки", – отмечает Марунич.

В то же время эксперт топливного рынка Александр Киримов выразил твердое мнение, что речь идет просто о показухе и шантаже властей.

"Регулирование стоимости топлива все равно неэффективное. И участники рынка могут его обходить. А то, что последние якобы жалуются и урезают программы лояльности, я расцениваю как показательное выступление. Мол, "видите, вы по нам ударили, а досталось и клиентам", – подчеркнул Киримов.

По его словам, ряд АЗС уже доказали возможность ускользнуть от ограничений, когда эффектно прекратили продажи дизеля и обычного бензина, начав реализацию премиальных марок топлива, на которые якобы не распространялось госрегулирование.

"Такой пример: вам продают топливо по 28 грн/литр, предлагая 4 грн скидки. Но на самом деле это не скидка. Вам просто возвращают 4 грн на е-кошелек. И вы можете рассчитаться ими за топливо. Но чтобы не подпадать под определение средней цены с учетом скидки, АЗС называют это не бонусом, а иным образом: ваучером, билетом и пр.", – говорит он.

Современный уровень информационных технологий позволяет компаниям это делать, поскольку есть электронные кошельки, которые можно адаптировать как под литры и бонусы, так и под гривны.

Насколько расщедрились заправщики

На самом деле, как отмечает гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук, такие ценовые урезания касаются лишь 14% украинского рынка. Цены понизили только премиальные автозаправочные сети.

"Мои цифры с расчетами "Нафтогаза" не совпадают. У меня выходит бензин – 25,38 грн/литр, а дизельное топливо – 19,04 грн/литр. С учетом торговых надбавок у меня выходит, что бензин должен стоить не больше 30,38 грн/литр, а дизель – 26,04 грн/литр. В любом случае расчеты "Нафтогаза" не касаются 86% рынка", – отмечает он.

И, судя по поданным "Консалтинговой группы А-95", эксперт действительно прав. Спустя три дня после публикации документа, 24 мая, на урезание стоимости топлива пошли в основном премиальные компании. Более детально, согласно информации группы, понижение цен на некоторых украинских АЗС выглядело следующим образом:

WOG снизила стоимость А-95 на 38 коп.;

ОККО: А-92 удешевили на 25 коп., А-95 – на те же на 38 коп.;

Amic: А-92 на 36 коп., А-95 на 36 коп.;

Shell: А-92 на 35 коп., А-95 на 35 коп.;

KLO: А-92 и А-95 – на 25 коп.;

SOCAR: А-92 удешевила на 51 коп. (больше всех), а А-95 – на 38 коп.

Примечательно, что ни один премиальный бренд не урезал стоимость дизеля, "вписавшись" в правительственные рамки. На такой шаг пошли лишь в одной компании – "Нефтек", опустив цену этого вида топлива на 50 коп.

Во-вторых, среди всех компаний только одна (АЗС "Параллель") стоимость топлива увеличила. Та и то – лишь дизеля, прибавив 50 коп.

Таким образом, средняя цена А-92 по всей Украине сократилась после обнародования документа на 7 коп., А-95 – на 11 коп., а дизеля – на символическую копейку. При этом самый дорогой А-92 оказался у WOG и "Параллель", которые реализуют его по 29,75 грн/л, а дизель – у SOCAR. На заправках последней за него просят по 30,98 грн/л.

Самое же дешевое топливо оказалось у Marshal: А-92 по 26,5 грн/л, А-95 по 27,5 грн/л и дизель по 25,7 грн/л. Из всех 26 взятых во внимание группой АЗС более половины оставили прежние цены (по Glusco есть данные только насчет автогаза).

Ценники на сопутствующие товары

Сергей Куюн не исключил, что автозаправки, чтобы компенсировать потери из-за сокращения цен на топливо, будут повышать стоимость других товаров в своих магазинах: от пиво и шоколадок до моющих средств.

"То, что содействовать удешевлению этих товаров госрегулирование не будет, так это точно. Но возможности покупателей тоже не безграничны. Подорожание в магазинах возможно, но я не думаю, что это кого-то спасет. Сети тоже конкурируют, а топливо все равно занимает у них приоритетные позиции", – отметил Куюн.

Будет ли дефицит топлива

Вместе с тем Куюн смотрит на сложившуюся ситуацию на украинском рынке топлива более оптимистично, чем ранее. Если перед этим он опасался, что топлива не хватит всем в связи с началом ремонта на белорусском Мозырском НПЗ, то оптимизма ему прибавляет начало поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти".

"Думаю, что сокращение продаж станет для АЗС крайней мерой. По дизелю маржа лучше. По бензину рентабельность вообще сейчас около нуля. А половина рынка вообще работает и будет работать в "минус". По дизелю есть некоторый запас мощности, поэтому ситуация до убытков на АЗС дойти не должна", – утверждает он.

По его словам, рынок уже отреагировал на предупреждения экспертов и его участников.

"Мы видим, что уже идут активные поставки и дефицита сейчас нет. Мы пройдем апрель, хотя он тоже обещает быть непростым. Мозырский НПЗ перенес ремонт с мая на следующий месяц. Непонятна ситуация и с "Нафтаном" (белорусский НПЗ, – ред.). Но поставки дизеля от российской "Роснефти" уже начались", – заключает Куюн.

Что касается упомянутого "Нафтана", то речь о том, что США объявили о возобновлении с 3 июня режима санкций в отношении предприятий, которые входят в состав белорусского концерна "Белнефтехим". После этого в СМИ появилась информация, что в мае этот НПЗ может остаться без поставок нефти из РФ.