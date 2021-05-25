Изнасилование в Кагарлыке: полицейских повысили

Переаттестацию прошли 30 из 38 сотрудников Кагарлыцкого райотдела полиции, где в прошлом году произошел скандал с изнасилованием и пытками работниками полиции молодой женщины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По словам Геращенко, в результате переаттестации шесть человек получили повышение, а один был уволен.

В Обуховском райотделе после переаттестации уволили пятерых полицейских. На момент преступления в Кагарлыцком участке было 43 полицейских, тестирование должны пройти 38, поскольку одного уволили, трое находились в декрете, а один отсутствовал по временной нетрудоспособности.

"Переаттестация — это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или двое в райотделе плохие, то все плохие" , — сказал Геращенко в эфире "Радио НВ".

Напомним 25 мая 2020 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлык Киевской области обратилась женщина 1994 года рождения, которая сообщила об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к событию работников местного отделения полиции. В тот же день были задержаны двое полицейских, которых подозревают в изнасиловании и избиении девушки прямо в отделении. Позже стало известно, что девушку еще и пытали.

26 мая Голосеевский районный суд Киева принял подозреваемого в преступлении полицейского Сергея Сулима под стражу на два месяца без права внесения залога. Аналогичный меру пресечения избрали для второго милиционера, Николая Кузива.

Расследование по факту изнасилования и пыток в отделении полиции в Кагарлыке было завершена 16 ноября 2020 года. В начале декабря дело против пятерых полицейски х направлены в суд.