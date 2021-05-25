Глава Черкасской ОГА заплатит 600 тысяч за хвалебные отзывы

Глава Черкасской ОГА заплатит 600 тысяч за хвалебные отзывы
Фото: Википедия

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко готов заплатить 600 000 гривен за хвалебные тексты о своей работе.

Об этом сообщают Вести.﻿

Черкасская областная администрация объявила тендер на размещение 292 рекламно-информационных материалов в семи региональных сайтах области.

photo5276347270389936773.jpg
Источник: Вести
photo5276347270389936772.jpg
Источник: Вести

Напомним,  Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации 29 декабря. 

Временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА назначили Виктора Гусака, с октября занимавшим должность Сергийчука. 

20 января бывший шоумен и ведущий Евровидения, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко стал губернатором Черкасской области.

Новости

analytics