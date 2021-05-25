Глава Черкасской ОГА заплатит 600 тысяч за хвалебные отзывы
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко готов заплатить 600 000 гривен за хвалебные тексты о своей работе.
Об этом сообщают Вести.
Черкасская областная администрация объявила тендер на размещение 292 рекламно-информационных материалов в семи региональных сайтах области.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации 29 декабря.
Временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА назначили Виктора Гусака, с октября занимавшим должность Сергийчука.
20 января бывший шоумен и ведущий Евровидения, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко стал губернатором Черкасской области.