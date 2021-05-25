Надя Дорофеева показала фигуру в облегающем наряде

Начавшая сольную карьеру певица Надя Дорофеева, она же Dorofeeva, очаровала фанатов своей роскошной подтянутой фигурой. ﻿Соответствующее фото артистка разместила на своей странице в Instagram, сообщает УНИАН.

В кадре поп-звезда предстала в обтягивающем ромпере бирюзового цвета, подчеркивающем ее точеную фигуру - стройную талию, подтянутые ножки и аппетитные ягодицы. Дополнила образ Дорофеева светлыми кроссовками и распущенными волосами. В кадре она позирует спиной к камере.

«Лето уже так близко», - подписала невероятно красивый снимок Надя.