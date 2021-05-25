Индия зарегистрировала самый низкий рост случаев заражения COVID-19

Во вторник в Индии зарегистрировано 196427 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа - это самый низкий ежедневный рост числа инфекций с 14 апреля.

Об этом сообщают международные СМИ.

В тоже время, количество смертей от COVID-19 выросло на 3511.

По данным министерства здравоохранения, общее количество заболевших в стране в настоящее время составляет 26,95 миллиона человек, а общее число погибших составляет 307 231 человек.