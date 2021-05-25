Мужчина, насиловавший женщин в уборных, получил три года тюрьмы

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили молодого человека из Полтавы, который совершал сексуальное насилие в женских уборных ТЦ, ссылаясь на ﻿пресс-службу Киевской городской прокуратуры, сообщает Страна.ua.

Инциденты произошли 03.03.2019 и 31.03.2019 в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

"Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера", – сообщили в прокуратуре обстоятельства происшествий.

В июне 2019 по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева.

Судебное разбирательство проводилось на закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных действий.

Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал.

"По принципиальной позиции Оболонской окружной прокуратуры города Киева вину обвиняемого доказана, доказательства признаны надлежащими и допустимыми. Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 000 грн каждой.