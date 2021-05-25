Зеленская появилась на публике в элегантном костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала на публике элегантный костюм нежно-голубого цвета. Свой аутфит супруга президента дополнила стильными аксессуарами и обувью, сообщает Обозреватель.

Знаменитость посетила мероприятие, на котором представила обновленное меню для украинских школьников. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

Так, первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета и такого же оттенка укороченных брюк прямого кроя. Под низом виднелся белый топ, а из обуви Зеленская предпочла черные туфли-лодочки. Кроме того, свой лук жена президента Украины дополнила аксессуарами в виде золотых сережек и легким дневным макияжем с акцентом на глаза.

Первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

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