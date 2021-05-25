Сооснователь NEXTA рассказал об угрозах после ареста Протасевича

Сооснователь оппозиционного канала NEXTA Степан Путило сообщил, что после задержания в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича редакция получила “множество угроз, сообщает Слово и дело.

По его словам, редакция получала такого рода угрозы и в августе 2020 года, когда по прошествии президентских выборов в Беларуси начались акции протеста.

“Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее”, – рассказал Степан Путило.

Также он добавил, что в условиях сложившейся ситуации редакция канала “прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски” .