На Прикарпатье медведи нападают на частные угодья
В трех районах Прикарпатья, а именно на Тисмениччине, Коломыйщине и Косовщине зафиксировано несколько нападений бурых медведей на частные угодья и хозяйства, сообщает Depo.ua.
В частности, в Узине бурый медведь напал на охотничьи угодья, где поймал четырех свиней и затянул их в лес. В Молодятине косолапый напал на пасеку. Там он уничтожил 14 ульев. А на Косовщине медведь забрел на частное подворье, где поймал себе корову.
Лесники также опубликовали фотодоказательства "прогулок" медведей в населенных пунктах и вблизи.
В связи с активизацией бурых медведей, прикарпатцев и гостей края просят воздержаться от прогулок по лесу. Если же вы все-таки встретились с медведем, лесники просят соблюдать определенные правила поведения.
"Если случилось так, что вы встретились с медведем — сохраняйте спокойствие и не пробуйте бежать. Лучше — не оборачиваясь спиной к животному, неспешно отходить на безопасное расстояние.
Не делайте резких движений, не пытайтесь отогнать хищника камнями или палкой. Реакция животного может быть непредсказуемой. Чтобы отвлечь внимание медведя, ему можно бросить что-то из своих вещей, например, шапку или куртку.
Это может заинтересовать животное на некоторое время и позволит отойти на безопасное расстояние. Если хищник бросился в вашу сторону, нападает на вас, нужно лечь на живот, разместив руки на шее. Не позволяйте, чтобы медведь перевернул вас на спину", — сообщили в управлении.