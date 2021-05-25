На Прикарпатье медведи нападают на частные угодья

В трех районах Прикарпатья, а именно на Тисмениччине, Коломыйщине и Косовщине зафиксировано несколько нападений бурых медведей на частные угодья и хозяйства, сообщает Depo.ua.

В частности, в Узине бурый медведь напал на охотничьи угодья, где поймал четырех свиней и затянул их в лес. В Молодятине косолапый напал на пасеку. Там он уничтожил 14 ульев. А на Косовщине медведь забрел на частное подворье, где поймал себе корову.

Лесники также опубликовали фотодоказательства "прогулок" медведей в населенных пунктах и вблизи.

Фото: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

Фото: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

Фото: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

Фото: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

В связи с активизацией бурых медведей, прикарпатцев и гостей края просят воздержаться от прогулок по лесу. Если же вы все-таки встретились с медведем, лесники просят соблюдать определенные правила поведения.

"Если случилось так, что вы встретились с медведем — сохраняйте спокойствие и не пробуйте бежать. Лучше — не оборачиваясь спиной к животному, неспешно отходить на безопасное расстояние.

Не делайте резких движений, не пытайтесь отогнать хищника камнями или палкой. Реакция животного может быть непредсказуемой. Чтобы отвлечь внимание медведя, ему можно бросить что-то из своих вещей, например, шапку или куртку.