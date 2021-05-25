Саммит ЕС намерен внести новые санкции против Беларуси

Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Беларуси в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Интерфакс.

"Евросовет призывает принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции", - говорится в заявлении ЕС.

В нем отмечается, что ЕС также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причём - как можно скорее".

В заявлении не указывается, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС.