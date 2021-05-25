Как избежать солнечного удара летом

Солнечный удар, также известный как тепловой удар, является одной из наиболее частых причин, по которой человеку нужна первая помощь или медицинское обслуживание, сообщает Bio-green.

Инсоляция - это не что иное, как прямое следствие чрезмерного воздействия солнечного света, которое обычно усугубляется другими факторами окружающей среды, такими как влажность и тепло.

Слишком долгое пребывание на солнце, будь то на пляже на берегу или в течение дня в бассейне, вызывает недомогание нашего тела, что, к счастью, легко узнаваемо и, следовательно, поддается определенному лечению.

Имея дело с солнечным ударом, важно действовать вовремя. Если недомогание возникло, пока вы еще находитесь на пляже или в бассейне, первое, что нужно сделать немедленно, - это оказаться в тени, в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.

Желательно держать ноги слегка приподнятыми и лечь, чтобы кровь циркулировала к сердцу и мозгу. Также может быть полезно промокнуть лоб и шею тканью, смоченной холодной водой.

Регидратация имеет решающее значение: кто является жертвой солнечного удара следует пить много воды, желательно небольшими глотками при комнатной температуре. Употреблять холодную воду - это ошибка, которая, как это ни парадоксально, может даже ухудшить ситуацию.

Чтобы снизить температуру тела, вы можете помочь себе, нанеся гель алоэ вера или эфирное масло с мятой или лавандой на тело и особенно на самые красные участки. В тяжелых случаях предпочтительнее использовать жаропонижающие, чтобы жар быстрее спал. Люди, страдающие солнечным ударом, часто сильно потеют, теряя при этом много минеральных солей. Фруктовые соки - очень полезные средства для лечения обезвоживания, вызванного воздействием солнца.

Как предотвратить солнечный удар

В дополнение к лекарствам, конечно же, есть уловки и меры предосторожности, которые следует помнить, чтобы предотвратить появление солнечного или теплового удара.

Прежде всего, желательно избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня. Временный интервал 11.00 - 16.00 появляться на солнце не рекомендуется. Это также наиболее опасное время для нашей кожи.

Рекомендовано всегда носить шляпу и почаще мочить голову во время пребывания на пляже или в бассейне. Это может повлиять на укладку, но намокание волос обеспечивает надежную защиту от риска солнечного удара.

Если вы не любите плавать и купаться, всегда лучше иметь при себе пульверизатор с дозатором, чтобы освежиться, когда вы почувствуете в этом необходимость. В качестве альтернативы может быть полезно постоянно увлажнять кожу, нанося крем с фактором защиты от солнца или натуральный освежающий гель, такой как гель алоэ вера, который очень увлажняет, питает и успокаивает. Можно носить с собой в сумке аэрозоль с термальной водой, которую можно использовать, если вам станет жарко.

Лучше избегать физических нагрузок, когда вы находитесь на пляже или в бассейне в самые жаркие часы, когда солнечные лучи, жара и влажность особенно агрессивны.