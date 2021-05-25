Как избежать солнечного удара летом

Как избежать солнечного удара летом

Солнечный удар, также известный как тепловой удар, является одной из наиболее частых причин, по которой человеку нужна первая помощь или медицинское обслуживание, сообщает Bio-green.

Инсоляция - это не что иное, как прямое следствие чрезмерного воздействия солнечного света, которое обычно усугубляется другими факторами окружающей среды, такими как влажность и тепло. 

Слишком долгое пребывание на солнце, будь то на пляже на берегу или в течение дня в бассейне, вызывает недомогание нашего тела, что, к счастью, легко узнаваемо и, следовательно, поддается определенному лечению. 

Имея дело с солнечным ударом, важно действовать вовремя. Если недомогание возникло, пока вы еще находитесь на пляже или в бассейне, первое, что нужно сделать немедленно, - это оказаться в тени, в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.

Желательно держать ноги слегка приподнятыми и лечь, чтобы кровь циркулировала к сердцу и мозгу. Также может быть полезно промокнуть лоб и шею тканью, смоченной холодной водой. 

Регидратация имеет решающее значение: кто является жертвой солнечного удара следует пить много воды, желательно небольшими глотками при комнатной температуре. Употреблять холодную воду - это ошибка, которая, как это ни парадоксально, может даже ухудшить ситуацию.

Чтобы снизить температуру тела, вы можете помочь себе, нанеся гель алоэ вера или эфирное масло с мятой или лавандой на тело и особенно на самые красные участки. В тяжелых случаях предпочтительнее использовать жаропонижающие, чтобы жар быстрее спал. Люди, страдающие солнечным ударом, часто сильно потеют, теряя при этом много минеральных солей. Фруктовые соки - очень полезные средства для лечения обезвоживания, вызванного воздействием солнца.

Как предотвратить солнечный удар

В дополнение к лекарствам, конечно же, есть уловки и меры предосторожности, которые следует помнить, чтобы предотвратить появление солнечного или теплового удара.

Прежде всего, желательно избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня. Временный интервал 11.00 - 16.00 появляться на солнце не рекомендуется. Это также наиболее опасное время для нашей кожи.

Рекомендовано всегда носить шляпу и почаще мочить голову во время пребывания на пляже или в бассейне. Это может повлиять на укладку, но намокание волос обеспечивает надежную защиту от риска солнечного удара.

Если вы не любите плавать и купаться, всегда лучше иметь при себе пульверизатор с дозатором, чтобы освежиться, когда вы почувствуете в этом необходимость. В качестве альтернативы может быть полезно постоянно увлажнять кожу, нанося крем с фактором защиты от солнца или натуральный освежающий гель, такой как гель алоэ вера, который очень увлажняет, питает и успокаивает. Можно носить с собой в сумке аэрозоль с термальной водой, которую можно использовать, если вам станет жарко.

Лучше избегать физических нагрузок, когда вы находитесь на пляже или в бассейне в самые жаркие часы, когда солнечные лучи, жара и влажность особенно агрессивны.

Новости

analytics