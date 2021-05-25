На фабрике в Китае произошла утечка сероводорода: как минимум 7 погибших

На юго-западе Китая в провинции Сычуань не менее семи человек погибли и один пострадал в результате отравления токсичным газом на пищевом комбинате, ссылаясь на китайские СМИ, сообщает Корреспондент.

По данным журналистов, накануне, около 15:00 по местному времени, экстренные службы начали получать сообщения об инциденте на пищевом комбинате "Фужун суньлэй" в уезде Чаннин города Ибинь.

Спасателям удалось обнаружить на комбинате тела пяти погибших, еще двое находились без сознания. Позже медики подтвердили их смерть. Еще один пострадавший находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное. Он проходит лечение.

Предположительно, причиной смерти сотрудников комбината стало отравление сероводородом.

Причина и детали инцидента устанавливаются, ведется следствие.