Индийский автомобиль-долгожитель: 56 лет на конвейере

24 мая 2014 года был установлен своеобразный рекорд по продолжительности производства одной модели – индийский автомобиль Ambassador фирмы Hindustan продержался на конвейере более полувека, сообщает Автоцентр.

Ровно семь лет назад ветеран индийского автопрома – компания Hindustan Motors отмечала завершения выпуска легендарного автомобиля модели Ambassador, который находился на производстве без существенных изменений ни много ни мало 56 лет.

Компания Hindustan Motors Ltd. была основана в 1942 году. На маленьком заводе Порт Оха, недалеко от Гуджарата наладили сборку английских автомобилей Morris 10 под новым названием Hindustan 10.

Этот Ambassador мы сфотографировали на улице Мумбая в январе 2011 года. Привлекают внимание флажок в чехле на левом крыле, спецсигнал на крыше и шторки на задних окнах.

В мае 1954 года компания дебютировала модель Landmaster на базе Morris Oxford Series II. Ее производство уже было налажено на новом заводе Уттарпара (район Хугли). А в cередине 1957 году здесь начался выпуск наследника – Hindustan Ambassador, в основу которой был положен Morris Oxford Series III. Это был 4-дверный 5-местный седан с несущим кузовом.

Hindustan Ambassador выпускался несколькими сериями: Mark I (1957-1962 гг.), Mark II (1962 – 1975 гг.), Mark III (1975 – 1979 гг.) и Mark IV (1979 – 1990 гг.). Последняя из них имела карбюраторный 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 1,5 л в 55 л. с. при 4200 об/мин. Коробка передач была механическая, 4-ступенчатая. Передняя подвеска была независимая, торсионная, задняя –зависимая, на полуэллиптических рессорах. Максимальная скорость составляла 120 км/ч. Расход топлива – 10,5 – 11,3 на 100 км.

Этот Ambassador мы сфотографировали на улице Мумбая в январе 2011 года. Привлекают внимание флажок в чехле на левом крыле, спецсигнал на крыше и шторки на задних окнах.

В 1991 году модель была слегка модернизована и получила название Ambassador Nova. Степень сжатия в двигателе была повышена с 7,2 до 8,3. В результате мощность возросла с 50 до 54 л. с. Соответственно увеличилась и максимальная скорость – до 130 км/ч. Расход топлива при этом не изменился.

В 1998 году появилось шестое поколение автомобиля – Ambassador Classic. Главным его новшеством стал 1,8-литровый двигатель Isuzu мощностью 88 л. с., перешедший с другой модели – Hindustan Contessa. В дальнейшем машины предлагались с двухлитровыми бензиновыми, дизельными и газовыми (СNG) двигателями.