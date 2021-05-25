За что могут привлечь к ответственности во время самоизоляции

Уже второй год подряд мир живет в условиях пандемии. Одним из способов, которые применяют для предотвращения распространения коронавируса, является самоизоляция больных и контактных лиц, сообщает Лига Бизнес.

Клиенты центров по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи часто спрашивают юристов, не ограничивает ли такое требование право лиц на свободу передвижения. О правовом обосновании самоизоляции рассказали в Центре по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи.

В соответствии со статьей 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор местожительства, право свободно оставлять территорию Украины. В то же время исключением являются ограничения, которые устанавливаются законом.

Именно таким исключением из права на свободу передвижения является обязанность связанной с COVID-19 самоизоляции определенных категорий лиц. Это ограничение установлено постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.

Обязанность самоизоляции возлагается на тех, кто имел контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, лиц с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания на COVID-19 в легкой форме, лиц, выписанных с больницы до выздоровления, а также тех, кто пересекает государственную границу на въезд в Украину или прибывает из временно оккупированных территорий.

Цель самоизоляции - предотвращение распространения COVID-19 и уменьшение количества больных с его тяжелым течением.

В соответствии с требованиями место самоизоляции запрещено оставлять в течение всего ее времени. Где отбывать самоизоляцию - человек решает сам и должен об этом уведомить, а в случае непредоставления сведений местом самоизоляции будет считаться местожительство зарегистрированного.

Контроль за пребыванием лица в месте самоизоляции осуществляется по ее выбору: или работниками Национальной полиции и иными должностными лицами, или через мобильное приложение.

И в конце о сроках. Время самоизоляции определяет врач на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения. А для контактных лиц и тех, кто пересек границу или контрольный пункт на грани оккупированных территорий, срок составляет 14 дней.

Важно отметить, что самоизоляция - не мера взыскания за нарушение карантина. А вот ее нарушение является основанием для привлечения к ответственности.

В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с лицом через мобильное приложения, удаление приложения, установления ограничений относительно передачи информации с помощью мобильного приложения в органы Национальной полиции направляется уведомление о нарушении обязательства относительно самоизоляции.

Направление уведомления является основанием для дальнейшего осуществления органами Национальной полиции, Национальной гвардии контроля за исполнением обязательства относительно самоизоляции.

Впрочем само уведомление не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина. Но в случае отсутствия человека в месте самоизоляции его все же могут привлечь к ответственности.