Твит Маска взбодрил биткоин и Ethereum

Основатель Tesla Илон Маск, который недавно обвалил курс биткоина заявлением о неэкологичности криптовалют, встретился с американскими майнерами. Они пообещали развивать использование возобновляемых источников энергии при добыче криптовалют, сообщает Сегодня.

Твит Маска об этом оживил ситуацию на рынке: биткоин дважды за ночь приближался к психологической отметке в 40 тыс. долларов, а Ethereum и XRP показали суточный рост в районе 20%.

"Поговорил с майнерами Bitcoin из Северной Америки. Они согласились опубликовать действующий и будущий планы использования возобновляемых источников электроэнергии. Также они обратятся к майнерам по всему миру с просьбой провести аналогичную работу. Многообещающий потенциал", – написал Маск.

По состоянию на утро 25 мая курс биткоина откатился к 38 тыс. долларов. Пиковое значение за сутки – 39,97 тыс. долларов. Такого не происходило с 21 мая. Капитализация главной криптовалюты составляет более 700 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 25 мая

Курс Etheteum, который считается более перспективной в плане экологичности технологией, вырос за сутки аж на 21%. Ночью эфириум поднимался выше 2750 долларов за монету. Это максимум почти за неделю.

Курс эфириума 25 мая

Впрочем, аналитики Уолл-стрит отмечают, что тренд на снижение курса продолжится в ближайшее время. При худшем варианте развития событий падение может перейти на акции компаний технологического сектора, передает CNBC. Также эксперты уверены, что резкие колебания курса криптовалюты продолжатся.

По данным Coin Metrics, только в мае биткоин пережил 14 дней спада. В 2021 году уже было 39 дней с ежедневными колебаниями на 5% и более в обоих направлениях. В 2020 году таких дней было 42.