Назван единственный транспорт, где подцепить COVID-19 маловероятно

Руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил, что полет на самолете гарантирует вам самый низкий риск заражения коронавирусом, сообщает РБК-Украина.

"Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна быть равна от 6 до 12, в самолетах - 60" , — сказал он.

Медик напомнил, что все же есть ряд правил, о которых не нужно забывать в самолете. Первым делом вы не должны забывать о маске, а также о соблюдении социальной дистанции.