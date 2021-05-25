Названы оздоравливающие кишечник продукты

Ферментированные продукты оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, рассказала врач Елена Смирнова в своем Instagram, сообщает РИА Новости.

К ферментированным относят те продукты, которые прошли процесс брожения. В результате в них образуются пробиотики, которые улучшают работу кишечника. В число таких продуктов входят квашеная капуста, кефир и натуральный йогурт, соленые огурцы и помидоры, моченые яблоки и чайный гриб.

Они помогают выделению желудочного сока и ферментов поджелудочной железы и желчного пузыря. Также такие продукты влияют на проведение нервных импульсов, повышают иммунную защиту, способствуют снижению веса благодаря низкой калорийности. Врач отмечает важность сбалансированного употребления таких продуктов. Переедание может вызвать газообразование и вздутие. Кроме того, ферментированные продукты содержат достаточно много солей. При включении их в повседневный рацион Смирнова рекомендует обратиться к гастроэнтерологу.