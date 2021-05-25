Украина полностью перешла в "желтую" зону

Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны карантина в "желтую". Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне. Об этом ﻿свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает РБК-Украина.

Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Вся Украина может стать "зеленой" если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования – менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.