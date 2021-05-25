Ради укрепления перемирия в Израиль прилетел Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел на Ближний Восток, чтобы обсудить недавний вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, сообщают международные СМИ.

Блинкен – первый американский чиновник высшего эшелона, прибывший на эти территории с момента инаугурации Байдена.

Сперва госсекретарь США встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, политическое положение которого в связи с инцидентом становится все более шатким.

Затем Блинкен отправится на Западный берег, чтобы переговорить с президентом Палестины Махмудом Аббасом, признанным представителем народа и территории на международном уровне. С исламистскими боевиками ХАМАС американский чиновник встречаться не будет.