Ради укрепления перемирия в Израиль прилетел Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел на Ближний Восток, чтобы обсудить недавний вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, сообщают международные СМИ.
Блинкен – первый американский чиновник высшего эшелона, прибывший на эти территории с момента инаугурации Байдена.
Сперва госсекретарь США встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, политическое положение которого в связи с инцидентом становится все более шатким.
Затем Блинкен отправится на Западный берег, чтобы переговорить с президентом Палестины Махмудом Аббасом, признанным представителем народа и территории на международном уровне. С исламистскими боевиками ХАМАС американский чиновник встречаться не будет.
Далее в планах Блинкена посетить соседние Иорданию и Египет. Именно последний выступил посредником для установления перемирия. В администрации США считают, что необходимо дальше продолжать переговоры, чтобы
“построить что-то более позитивное” и обеспечить палестинцев и израильтян равными возможностями в плане безопасности и прав.